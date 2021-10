Brasileiro: Flamengo vence Atlético e mantém sonho pelo título

O Flamengo manteve vivo o sonho de conquistar a atual edição do Campeonato Brasileiro após derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, na noite deste sábado (30) no estádio do Maracanã, graças a gol do atacante Michael.

FIMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACANÃ! O Mengão vence o Atlético-MG por 1 a 0 com gol de Michael, pelo Brasileirão! MENGOOOOOOO! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/usSPuhnoCO — Flamengo (@Flamengo) October 30, 2021

Com esta vitória, o Rubro-Negro assumiu a vice-liderança da classificação com 49 pontos, 10 a menos do que o Galo, que disputou dois jogos a mais.

O triunfo também foi importante para o técnico Renato Gaúcho, que vinha sendo muito criticado após uma sequência negativa que levou à desclassificação nas semifinais da Copa do Brasil diante do Athletico-PR e que inclui um empate com o Cuiabá e uma derrota no clássico com o Fluminense.

O único gol do confronto saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Isla cruzou para Bruno Henrique escorar de cabeça para Michael superar Everson.

O Flamengo volta a entrar em campo pelo Brasileiro na terça-feira (2), quando reencontra o Athletico-PR. Um dia depois o Galo encontra o Grêmio.

Empate sem gols

Também neste sábado, Juventude e Bahia ficaram no 0 a 0 no Alfredo Jaconi. O resultado manteve a equipe gaúcha na 17ª posição com 30 pontos, e o Tricolor na 15ª com 33.