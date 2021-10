Brasileiro: Palmeiras supera Sport e assume vice-liderança

Na partida que encerrou a 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras derrotou o Sport por 2 a 1, de virada na noite desta segunda-feira (25) no Allianz Parque, e assumiu a vice-liderança da competição (com 49 pontos). Já o Leão permaneceu no Z4 (na 18ª posição com 27 pontos) após o revés.

FESTA NO CHIQUEIRO! 🐷

Com gols de Luiz Adriano, Felipe Melo e o apoio da #FamíliaPalmeiras, vencemos o Sport no Allianz Parque e somamos mais três pontos no Brasileirão! É a #FuzarcaAlviverde! 🤪#AvantiPalestra #PALxSPO#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/qlYrUzfSAc — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 26, 2021

Apesar de jogar fora de casa, o time pernambucano abriu o placar muito cedo. Aos 3 minutos Leandro Barcia aproveitou cruzamento rasteiro de Luciano Juba para marcar.

A partir daí o Verdão passou a pressionar em busca da virada, que só veio na etapa final. Aos 7 minutos saiu o empate graças a gol do atacante de Luiz Adriano. O gol da vitória foi marcado apenas aos 35 minutos,em gol de cabeça de Felipe Melo.

O Palmeiras volta a entrar em campo no domingo (31), quando enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. No mesmo dia o Sport recebe o Atlético-GO em Pernambuco.