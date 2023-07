Brasileiros farão aclimatação para Paralímpiada de Paris em Troyes

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) firmou, nesta sexta-feira (7), um acordo para usar as instalações do Centre Sporttif de L’Aube Troyes, na cidade de Troyes, como local de aclimatação para a equipe brasileira antes do início dos Jogos Paralímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França).

Segundo a assessoria de imprensa do CPB, representantes da entidade visitam a cidade para verificar instalações e condições de treinamento, alimentação e acomodações.

O complexo conta com pista de atletismo indoor e ao ar livre, salas de musculação, piscina, campo de futebol com grama sintética, ginásios com quadra poliesportiva, quadra de tênis coberta e ao ar livre, salas de lutas, campos de tiros, auditórios, cozinha, restaurantes, lavanderia e até uma base náutica a 15 minutos de distância para as modalidades que utilizam embarcações. Todo o espaço oferece acessibilidade em quartos, vestiários, equipamentos esportivos e áreas de estacionamento.

“Estamos muito felizes aqui. Pela maneira como fomos recebidos por toda a equipe local. Podem ter certeza, no nosso coração, Troyes é um pedacinho do Brasil”, declarou o presidente do CPB, Mizael Conrado.