Brentford derrota Chelsea por 4 a 1, com gol do dinamarquês Eriksen

Um gol de Christian Eriksen, dois de Vitaly Janelt e outro, nos minutos finais, de Yoane Wissa deram ao Brentford uma chocante vitória de virada por 4 a 1 sobre o seu vizinho do oeste de Londres, o Chelsea, pelo Campeonato Inglês neste sábado (2).

O zagueiro do Chelsea, Antonio Rüdiger, tirou o zero do placar, após um entediante primeiro tempo em Stamford Bridge, ao soltar um chute venenoso a 35 metros de distância no terceiro minuto da etapa final que ainda pegou na parte de dentro da trave.

