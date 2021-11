Bruno Henrique garante vitória do Flamengo sobre o Corinthians

Graças a um gol de Bruno Henrique no final, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (17) no estádio do Maracanã, e manteve vivo o sonho de alcançar o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG.

FIMMMMMM DE JOGO NO MARACA! Com gol de Bruno Henrique, o Mengão vence o Corinthians por 1 a 0, pelo Brasileiro! MENGOOOOOO! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/ByB8Slj5yK — Flamengo (@Flamengo) November 18, 2021

Após este resultado o Rubro-Negro alcançou os 63 pontos, na 2ª posição, oito atrás do Galo. Para o Timão o revés representou a permanência com 50 pontos, na 5ª posição.

Já pensando na final da Taça Libertadores, no dia 27 de novembro no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), o técnico Renato Gaúcho mandou a campo uma equipe com vários jogadores considerados reservas.

Porém, quem mandou na partida foi o Flamengo, que jogou empurrado por mais de 48 mil torcedores. E, de tanto tentar, a equipe da Gávea foi premiada já aos 47 minutos do segundo tempo, quando Rodinei fez linda jogada pela direita, se livrando de dois marcadores, e cruzou muito bem para Bruno Henrique apenas para conferir de cabeça.

Agora o Flamengo volta a entrar no campo no sábado (10), onde pega o Internacional no Beira-Rio. Um dia depois o Corinthians faz clássico com o Santos.