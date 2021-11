Calderano vence na estreia e volta a jogar nesta madrugada no Mundial

O carioca Hugo Calderano avançou no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em Houston (Estados Unidos) ao derrotar na estreia o português João Monteiro, por 4 sets a 1, na madrugada desta quinta-feira (24). Único brasileiro ainda na disputa de pódio inédito para o país na competição, Calderano volta a competir às 0h20 (horário de Brasília) desta sexta (26), contra o belga Cedric Nuytinck.

Algumas imagens da participação do 🇧🇷 no Campeonato Mundial, em Houston 🇺🇸@hugocalderano segue na disputa do individual masculino e enfrenta 🇧🇪 Cedric Nuytinck, às 00h20, pela fase de 16avos de final, na Mesa 2, com transmissão do Star + 📸 @WTTGlobal pic.twitter.com/Hkb7LyUXNn — CBTM (@CBTM_TM) November 25, 2021

Na estreia desta madrugada, o brasileiro, número quatro do mundo, começou perdendo o primeiro set (8/11), mas depois sobrou diante de Monteiro, fechando as outras quatro parciais por 11/4, 11/5, 11/2 e 11/6.

Em boa fase, Calderano terá a chance de revanche na próxima madrugada contra Nuytinck, 75º no ranking mundial. O brasileiro já foi superado pelo belga em dois confrontos internacionais (2012 e 2019).

Outros resultados

Seis brasileiros se despediram na competição nesta quarta (24). Nas duplas masculinas, Eric Jouti e Vitor Ishiy foram superados por 3 a 1 (parciais de 13/15, 13/11, 7/11 e 7/11 ) pelos suecos Anton Kallberg e Truls Moregard. A outra parceria nacional formada por Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro também deu adeus à competição ao perder para outra dupla sueca – Kristian Karlsson e Mattias Falck por 3 sets a 0 (5/11, 9/11 e 10/12).

Na disputa de duplas femininas, Bruna Takahashi e Caroline Kumahara foram eliminadas por 3 sets a 0 (9/11, 5/11 e 4/11) pela parceria da França, formada por Jia Nan Yuan e Pauline Chasselin.

No torneio individual, Vitor Ishiy perdeu de virada para o nigeriano o nigeriano Quadri Aruna, por 4 sets a 2 (11/6, 6/11, 6/11, 5/11, 11/3 e 7/11). O cearense Thiago Monteiro também foi superado, por 4 a 0 pelo dinamarquês Jonathan Groth.

Já na madrugada desta quinta (25), Tsuboi encerrou sua participação no Mundial, ao perder para Pang Yew En Koen, por 4 sets a 2 (11/8, 7/11, 7/11, 11/13, 11/9 e 6/11).

No torneio individual feminino, Bruna Takahash (38ª no rankink mundial) não passou pela japonesa Miu Hirano, 12ª do mundo. A brasileira foi superada por 4 sets a 0 5/11, 9/11, 9/11 e 14/16).