Camilla Gomes avança à semifinal do Mundial de Ginástica de Trampolim

A atleta Camilla Lopes Gomes se classificou à semifinal do individual feminino no Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim, nesta quinta-feira (18), primeiro dia de competição em Baku (Azerbaijão). A brasileira terminou na sexta colocação na etapa qualificatória que classificou ao todo 24 ginastas. A semi ocorrerá na madrugada de sábado (20).

A ginasta somou 102.340 pontos, após duas apresentações. A maior nota foi da russa Iana Lebedeva (104.785). A disputa feminina contou com ainda Ingrid Simão (29ª posição) e Alice Gomes (48ª), que não avançaram.

Na qualificatória individual masculina não houve brasileiros entre os 24 classificados: Rafael Andrade ficou em 42º lugar, e Rayan Castro em 58º. Quem liderou a disputafoi o bielorrusso Ivan Litvinovich, campeão olímpico em Tóquio 2020.

O principal objetivo da delegação brasileira é somar pontos no ciclo olímpico de três anos para os Jogos de Paris – Reprodução Twitter/Confederação Brasileira de Ginástica

Na madrugada desta sexta-feira (19) Camilla Gomes volta a competir, ao lado de Alice Gomes, na qualificatório do trampolim sincronizado feminino. A dupla já conquistou um bronze em fevereiro de 2019, na etapa da Copa do Mundo, também em Baku. No masculino, o Brasil terá Rafael Andrade junto com Rayan Castro.

O principal objetivo da delegação brasileira é somar pontos no ciclo olímpico de três anos para os Jogos de Paris. A última participação do país na competição ocorrem na Rio 2016, com Rafael Andrade, graças à vaga destinada ao país-sede.