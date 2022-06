Cano decide e Fluminense parte na frente do Cruzeiro na Copa do Brasil

Diante de mais de 46 mil torcedores, o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (23) no estádio do Maracanã, e abriu uma pequena vantagem na busca de uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

VEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Manoel e Cano marcam e o Flu sai na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil! VAAAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/HETp6CotmT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 24, 2022

Com este resultado, o Tricolor das Laranjeiras consegue carimbar a vaga na próxima vaga da competição mesmo com um empate por qualquer placar na partida de volta, que será disputada no dia 12 de julho no estádio do Mineirão a partir das 21h (horário de Brasília). Em caso de vitória da Raposa por um gol de vantagem, a classificação será definida na disputa de pênaltis. Para se garantirem de forma direta nas quartas, os mineiros precisam triunfar por dois gols de vantagem.

Empurrado por sua torcida, o Fluminense começou melhor, e teve uma chance cristalina logo no primeiro minuto de bola rolando, quando Cano aproveitou cobrança de escanteio para finalizar muito bem, mas Bidu, em cima da linha, salvou o gol certo.

Aos 17 minutos não teve jeito, o artilheiro argentino colocou a bola no fundo do gol defendido por Rafael Cabral após aproveitar bola levantada na área por Arias. Porém, o juiz acabou anulando o lance, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), ao assinalar impedimento do colombiano.

Aos 38 minutos a situação melhorou para a equipe carioca, quando o lateral Geovane Jesus foi expulso pelo juiz, com auxílio do VAR, após entrar de sola no volante Nonato.

Com um a mais o Tricolor aumentou a pressão, e conseguiu abrir finalmente o placar aos 45 minutos, quando Ganso cruzou a bola para o zagueiro Manoel marcar de cabeça. Mas a alegria do time das Laranjeiras durou pouco, pois aos 51 minutos Filipe Machado cobrou escanteio muito fechado para o zagueiro o zagueiro Lucas Oliveira se antecipar ao goleiro Fábio para empatar.

Sabendo que não vencer em casa com um homem a mais seria considerado um resultado negativo, o técnico Fernando Diniz soltou ainda mais a sua equipe, que aos 10 minutos garantiu a vitória. O jovem atacante Luiz Henrique lançou Arias na ponta direita. O colombiano avançou e cruzou na medida para Cano apenas testar para marcar o gol da vitória.

Até o apito final, o time das Laranjeiras teve outras oportunidades de ampliar, inclusive com uma bola na trave de André, mas o placar permaneceu inalterado.