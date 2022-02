Carioca: Botafogo e Flamengo duelam para encostar no líder Fluminense

A noite de hoje (23) será clássico no Campeonato Carioca. Botafogo e Flamengo duelam a partir das 20h (horário de Brasília) em busca da vitória para encostar no líder Fluminense e tentar passar o Vasco na classificação da Taça Guanabara (primeiro turno). As duas equipes somam 16 pontos cada, contra 21 do Tricolor e 19 do Cruzmaltino. O embate no estádio Nilton Santos, válido pela oitava rodada, será transmitido pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva e plantão de noticias com Bruno Mendes.

Depois de uma derrota para o Fluminense e uma vitória sobre o Vasco, o Alvinegro tenta terminar a primeira fase do Carioca com saldo positivo em clássicos. Ainda sem um novo treinador, Lúcio Flávio segue comandando a equipe do gramado.

Quem pode ter nova chance é Chay. Depois de ter entrado na vitória por 2 a 1 sobre o Resende, o meio-campista, que passou por cirurgia no joelho no fim da temporada passada, garantiu estar pronto fisicamente para o duelo contra o Rubro-Negro.

“Estou bem fisicamente. Eu me preparei, estou sem lesão. Fiz o processo de transição e nós esperamos o momento certo para conseguir voltar. Joguei alguns minutos contra o Resende. Tem o clássico na quarta-feira e estou à disposição do Lúcio Flávio para como ele quiser me utilizar, mas em relação à parte física, estou muito bem”.

O Botafogo deve jogar com Gatito Fernández, Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Jonathan; Fabinho, Barreto e Breno; Luiz Fernando, Chay e Matheus Nascimento.

O Flamengo vive um clima de pressão. Depois de perder a Supercopa para o Atlético-MG no último domingo (20), o terceiro vice-campeonato em menos de três meses, a segunda derrota em clássicos no Carioca não cairia nada bem no início da temporada.

O técnico Paulo Souza deve ter praticamente todos os titulares à disposição. Thiago Maia segue de fora após ter sofrido corte profundo na perna. O Rubro-Negro deve entrar em campo com Hugo, Fabrício Bruno, David Luís e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.