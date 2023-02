Carlos Alcaraz bate brasileiro Mateus Alves no Rio Open de tênis

O espanhol Carlos Alcaraz estreou na edição 2023 do Rio Open derrotando o brasileiro Mateus Alves por 2 sets a 0 (parciais de 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4). Desta forma o cabeça de chave número 1 da competição, e atual segundo colocado do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), mostra que chega com fome de alcançar o bicampeonato no Rio de Janeiro.

🇪🇸💪🏻@carlosalcaraz avança! Depois da pausa, o atual campeão vence Mateus Alves🇧🇷 por 6/4 6/4. Ele enfrenta Fabio Fognini🇮🇹 na próxima rodada do #RioOpen pic.twitter.com/UYDCGodhJc — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2023

Alcaraz já havia deixado muito bem encaminhada a vitória na noite da última terça-feira (21). Porém, o confronto teve que ser interrompido no segundo set, quando o espanhol vencia por 5 a 3, por causa das fortes chuvas que caíram sobre a cidade do Rio do Janeiro.

A organização do Rio Open decidiu então interromper a partida, que foi reiniciada na tarde desta quarta (22). E Alcaraz precisou de apenas sete minutos para ficar com a vitória final. Mesmo derrotado, o brasileiro Mateus Alves, de 22 anos, saiu de quadra feliz: “Jogar contra o Alcaraz nessa quadra, com a torcida brasileira, minha família e amigos, será inesquecível”.

Nas oitavas, o espanhol mede forças com o italiano Fabio Fognini.