CBF convoca seleção de futsal para Copa América que começa no dia 29

O técnico Marquinhos Xavier convocou nesta segunda-feira (10) os 15 jogadores da seleção brasileira que irão disputar a Copa América 2022 a partir do próximo dia 29, no Paraguai. O treinador priorizou atletas que jogam no exterior. Eles se apresentam à concentração, em Gramado (RS), no próximo sábado (15).

“É uma escolha em função do ciclo de treinamentos que realizamos em dezembro, que envolveu algumas avaliações, e elas evidenciaram que havia um desgaste muito grande dos jogadores em final de temporada. Isso serviu como um parâmetro para a gente. Os atletas necessitavam de um período de férias. Estamos respeitando o cronograma do Brasil e, por isso, optamos por atletas que estão em atividade pela Europa, já que eles estão em meio de temporada. Por mais que exista um consenso dos atletas e que eles treinem nas férias, estamos falando de ritmo de jogo. Entraremos em uma competição importante e eles precisam estar em ritmo de jogo. E isso nós não vamos conseguir só com treinamentos”, explicou o treinador, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Atual campeão, o Brasil é o maior vencedor da Copa América e vai em busca do 11º título na competição. A seleção permanecerá em Gramado até 26 de janeiro, quando está programado o embarque para o Paraguai. A estreia do país será contra o Equador, às 17h (horário de Brasílai), em 29 de janeiro, dia da abertura do torneio. Os demais jogos da fase de grupos (rodada única) serão nos dia 31 de janeiro (Chile x Brasil), 2 de fevereiro (Colômbia x Brasil) e 3 de fevereiro ( Brasil x Uruguai). A final está prevista para 6 de fevereiro.

A Copa América ocorreria no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, mas na última terça (4), devido à pandemia de covid-19, a Conmebol tranferiu a sede da competição para o Paraguai. A última edição ocorre em 2017, na cidade de San Juan (Argentina).

Lista de convocados

GOLEIROS

Guitta – Sporting (POR)

Roncáglio – Benfica (POR)

Léo Gugiel – Tyumen (RUS)

FIXOS

Rangel – Kairat (CAZ)

Marlon – Palma (ESP)

ALAS

Daniel – Eléctrico (POR)

Arthur – Benfica (POR)

Felipe Valério – ElPozo (ESP)

Bruno – Ukhta (RUS)

Marcênio – Barcelona (ESP)

Matheus – Barcelona (ESP)

PIVÔS

Bruno Taffy – Tyumen (RUS)

Rafa Santos – ElPozo (ESP)

Ferrão – Barcelona (ESP)

Pito – Barcelona (ESP)