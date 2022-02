CBF divulga tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil

A edição 2022 da Copa do Brasil começa no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, com o duelo entre Pouso Alegre e Paraná, no estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre (MG), a partir das 16h30 (horário de Brasília). A tabela detalhada da primeira fase da competição foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (2).

Os demais 39 confrontos estão distribuídos por seis dias. No dia 22, serão seis partidas. As primeiras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro a estrearem serão Santos e Avaí. Os paulistas visitam o Salgueiro às 21h30, em local a ser definido. No mesmo horário, os catarinenses encaram a URT no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG).

No dia 23 estão previstos mais nove jogos. Destaque para os duelos de Cuiabá e Cruzeiro contra ASA e Sergipe, respectivamente. O Dourado enfrenta os alagoanos às 19h, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL), enquanto a Raposa visita os sergipanos no Batistão, em Aracaju.

As estreias de Coritiba e São Paulo serão as atrações do dia 24, que terá seis partidas. O Coxa encara o Bahia de Feira na Areja Cajueiro, em Feira de Santana (BA), às 19h. Mais tarde, às 21h30, o Tricolor pega o Campinense no Amigão, em Campina Grande (PB).

A primeira fase prossegue no dia 1º de março, com quatro jogos. De volta à Série A, o Goiás estreia diante do Sousa, às 21h30, em local indefinido. No mesmo horário, o Grêmio, que foi rebaixado à Série B, visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

O quinto dia de confrontos da Copa do Brasil é também aquele com mais jogos. Serão 13 partidas ao longo de 2 de março. Os destaques são as estreias de Vasco e Ceará, que visitam Ferroviária e São Raimundo-RR, respectivamente, às 21h30. O Cruzmaltino jogará na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O compromisso do Vozão será no Canarinho, em Boa Vista.

Por fim, em 3 de março, quatro duelos encerram a primeira fase, com dois times da Série A em campo. Às 19h, o Atlético-GO joga fora de casa contra o União Rondonópolis, ainda sem local confirmado. Em seguida, Às 21h30, o Internacional pega o Globo na Arena das Dunas, em Natal – vale lembrar que o clube anfitrião é de Ceará-Mirim (RN), cidade a 33 quilômetros da capital potiguar.

Os confrontos serão definidos em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a equipe visitante, mais bem colocada no ranking da CBF, avança à segunda fase.

Confira abaixo os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil (sempre pelo horário de Brasília).

22 de fevereiro (terça-feira)

16h30 – Pouso Alegre x Paraná

19h – FC Cascavel x Ponte Preta

19h – Lagarto x Figueirense

21h30 – URT x Avaí

21h30 – Salgueiro x Santos

23 de fevereiro (quarta-feira)

15h30 – Tuntum x Volta Redonda

15h30 – Glória x Brasil

16h – Azuriz x Botafogo-SP

16h – Atlético-BA x CSA

19h – ASA x Cuiabá

19h – Altos x Sport

21h30 – Sergipe x Cruzeiro

21h30 – Tocantinópolis x Náutico

22h – Humaitá x Brasiliense

24 de fevereiro (quinta-feira)

15h30 – Fluminense-PI x Oeste

16h – Nova Iguaçu x Criciúma

16h30 – São Raimundo-AM x Manaus

19h – Bahia de Feira x Coritiba

21h30 – Campinense x São Paulo

1º de março (terça-feira)

16h – Maricá x Guarani

19h – Moto Club x Chapecoense

21h30 – Mirassol x Grêmio

21h30 – Sousa x Goiás

2 de março (quarta-feira)

15h30 – Icasa x Tombense

15h30 – Ceilândia x Londrina

15h30 – Real Noroeste x Operário-PR

15h30 – Tuna Luso x Novorizontino

16h – Portuguesa-RJ x CRB

16h30 – Costa Rica-MS x ABC

16h30 – Operário-MT x Sampaio Corrêa

18h – Rio Branco-AC x Vila Nova

19h – Porto Velho x Juventude

20h30 – Grêmio Anapolis x Juazeirense

20h30 – Trem x Paysandu

21h30 – Ferroviária x Vasco da Gama

21h30 – São Raimundo-RR x Ceará

3 de março (quinta-feira)

15h30 – Nova Venécia x Ferroviário

16h – Castanhal x Vitória

19h – União Rondonópolis x Atlético-GO

21h30 – Globo x Internacional