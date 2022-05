Ceará bate La Guaira e se aproxima da classificação na Sul-Americana

O Ceará ficou muito perto da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após derrotar o La Guaira (Venezuela) por 3 a 0, nesta quarta-feira (3) no estádio do Castelão.

🔥👴 É o Vozão 100%! ⚪⚫ O @CearaSC resolveu o jogo com 3️⃣ gols em pouco mais de 1️⃣5️⃣ minutos e garantiu a vitória por 3-0 sobre o @DvoLaGuaira na quarta rodada do Grupo G da CONMEBOL #Sudamericana. #GrandeConquista pic.twitter.com/UFGV7Oq07K — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 4, 2022

Este triunfo garantiu ao Vozão a liderança do Grupo G com 12 pontos em quatro partidas (100% de aproveitamento).

Após um primeiro tempo sem gols, o Ceará começou a construir sua vitória aos 13 minutos da etapa final. Aos 13 minutos o atacante colombiano Stiven Mendoza marcou de cabeça após cruzamento de Erick. O segundo saiu sete minutos depois, novamente de cabeça, mas desta vez marcado por Vina.

O terceiro saiu aos 30 minutos, quando Erick recuperou a bola na intermediária, passou como quis pela marcação e bateu cruzado para marcar um belo gol.

Cuiabá desclassificado

Quem teve uma noite para esquecer foi o Cuiabá, que perdeu de 2 a 1 para o Racing (Argentina) na Arena Pantanal e ficou sem possibilidade de avançar para a próxima fase da competição.