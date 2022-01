Centroavante Germán Cano é anunciado pelo Fluminense

O Fluminense apresentou mais um reforço para temporada 2022 do futebol brasileiro, o atacante argentino Germán Cano. O jogador de 34 anos, que defendeu o Vasco na última temporada, fechou com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2023.

#eLeChegou O atacante @Germancanoofi é o novo reforço do #TimeDeGuerreiros para a temporada 2022! Seja bem-vindo! 🇭🇺 Saiba mais em nosso site >> https://t.co/jH5zHQiXgi pic.twitter.com/uw8Po0dnKW — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) January 13, 2022

“Estou muito feliz de chegar a um clube como o Fluminense, um time muito grande no Brasil e no mundo inteiro. Espero conseguir coisas muito importantes neste ano e estar à altura das expectativas. Disputar a Libertadores com essa camisa é algo especial. Este é um torneio muito diferente dos demais e temos que estar preparados para alcançar grandes objetivos”, declarou Cano após o acerto.

Além do centroavante argentino, o Fluminense já acertou para esta temporada com os meio-campistas Nathan e Felipe Melo, o lateral Mario Pineira, o atacante Willian Bigode e o zagueiro David Duarte.