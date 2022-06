Chapecoense derrota Bahia e se afasta do Z4 da Série B

A Chapecoense conseguiu um importante resultado na luta para fugir da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Em partida que abriu a 13ª rodada da competição, o Verdão do Oeste derrotou o Bahia por 1 a 0, na noite desta terça-feira (14) na Fonte Nova, em Salvador.

Após este resultado a Chapecoense pulou para a 11ª posição com 15 pontos. Já o Tricolor permanece na vice-liderança da classificação, com 25 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro.

O único gol da partida saiu logo aos 3 minutos de bola rolando, graças a finalização perfeita de cabeça de Chrystian após a bola ser levantada na área.

A Chape volta a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira (21), quando mede forças com o CRB na Arena Condá. Quatro dias depois o Bahia recebe o Novorizontino em Salvador.