Chegou a hora de o Brasil vencer a França, diz Pia Sundhage

A técnica sueca Pia Sundhage afirmou que chegou a hora de o Brasil vencer a França. A declaração foi dada durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (28), um dia antes da partida da seleção brasileira com as europeias pelo Grupo F da Copa do Mundo de futebol feminino.

“Há sempre um histórico quando você joga contra um time. E quanto mais tempo você joga contra um time, como a França, mais perto você chega da vitória. Isso é um fato, é uma questão de tempo. Temos uma oportunidade. Tento comparar 2019 [quando o Brasil foi eliminado do Mundial justamente pelas francesas] com agora, e está muito diferente. Quando observo a equipe, elas estão alegres, confiantes e acreditam que é possível. Este é o momento para jogarmos um ótimo futebol e vencer o jogo”, declarou a treinadora.

Último treino antes do jogo contra a França ✅ Bom dia, Brasil! Sextou e amanhã tem #SeleçãoFeminina em campo! 🇧🇷 📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/Mzuxr4Eh27 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 28, 2023

Porém, para garantir os três pontos neste sábado (29), a seleção canarinho terá que quebrar um incômodo tabu, terá que vencer pela primeira vez as francesas em uma partida oficial, pois em 11 partidas são 6 derrotas e 5 empates. Considerando apenas confrontos em Copas, há um empate de 1 a 1 no Mundial de 2003 pela fase de grupos e uma derrota, de 2 a 1 na prorrogação, nas oitavas de final da última edição da competição, em 2019.

Segundo Pia, a equipe brasileira chega mais preparada para o confronto com as francesas após alcançar importantes resultados contra equipes qualificadas nos últimos anos: “Enfrentar a Inglaterra, vencer a Alemanha, Chile e Panamá, nos dá confiança. A cada gol marcado, ganhamos confiança. E, como eu disse, procuramos criar uma atmosfera de ‘este é o momento’. Então, esta é a nossa oportunidade neste jogo específico contra a França”.

O Brasil enfrenta a França, a partir das 7h (horário de Brasília) do próximo sábado no estádio de Brisbane, na Austrália, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo.