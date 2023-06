Circuito Mundial de Surfe chega ao Rio de Janeiro

Dois dias antes do início da janela de competições da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe, três das estrelas brasileiras que participarão do evento concederam uma entrevista coletiva, nesta quarta-feira (21), na qual falaram da expectativa de atuar diante do público brasileiro.

Entre os homens as expectativas de título estão sobre o atual campeão mundial Filipe Toledo. Ocupando atualmente a segunda posição do ranking mundial, atrás apenas do norte-americano Griffin Colapinto, o brasileiro chega com muita moral à disputa, após vencer as três últimas edições da etapa de Saquarema: 2022, 2018, 2019 (pois em 2020 e 2021 a competição não foi realizada por causa da pandemia de covid-19).

“É muito bom retornar ao Brasil, para disputar uma etapa que traz muitas lembranças boas. Tive ótimos momentos aqui. Saquarema me traz confiança, mas tenho muito respeito por todos os surfistas e sei que será um evento mágico para todos. Frequento Saquarema desde criança. Acompanhei meu pai competindo lá. Vi meus ídolos competirem e tenho um carinho especial pelos locais”, declarou um animado Filipinho.

Outro brasileiro que está de olho no título da oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe é o potiguar Italo Ferreira. “Vencer na etapa do Rio seria muito marcante na minha carreira. As coisas sempre acontecem de forma difícil para mim, mas sempre busco [a vitória] embalado pela minha fé, como em 2019. Tenho três eventos para alcançar bons resultados e entrar no top-5 do ranking mundial. A hora de vencer é essa”, declarou o campeão olímpico.

Já entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb terá uma companhia especial na etapa brasileira, a duas vezes vice-campeã mundial Silvana Lima, que foi convidada pela organização do evento. E a gaúcha, que ocupa a quinta posição do ranking mundial feminino, também destaca a importância do apoio da torcida: “Sinto um pouco mais de pressão por competir diante do nosso público. Mas isso é um privilégio, e é claro que eu gostaria de vencer como o Filipe”.

“Toda vez que você fizer meia manobra a torcida já vai gritar, o que é muito legal, pois seus adversários estarão sempre pensando que você fez uma coisa demais, o que entra na mente deles”, declarou Tatiana Weston-Webb.

A janela de competições da oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe tem início na próxima sexta-feira (23), e irá até o dia 1º de julho.