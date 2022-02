Com Nenê artilheiro, Vasco derrota Bangu no Campeonato Carioca

Com um gol do artilheiro Nenê, o Vasco derrotou o Bangu por 2 a 0, nesta quinta-feira (17) no estádio de São Januário, e se manteve na terceira posição da classificação da Taça Guanabara do Campeonato Brasileiro (com 16 pontos conquistados).

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O triunfo do Cruzmaltino foi construído graças ao brilho de seu camisa 10. Após um primeiro tempo sem gols, Nenê começou a decidir o confronto aos 14 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista tocou de calcanhar para Raniel, que bateu de esquerda.

Cinco minutos depois Nenê deixou o dele, em bela cobrança de falta, da entrada da área, o que o levou à artilharia da competição, com 5 gols.

RANIEL 🤝 NENÊ BOLA NA REDE 💢 📸: Rafael Ribeiro | #VascoDaGama pic.twitter.com/DG1M52lFdO — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 18, 2022

O Vasco volta a jogar pela competição no domingo (20), contra o Audax no estádio Raulino de Oliveira, enquanto o Bangu pega o Nova Iguaçu no mesmo dia.

Triunfo do Glorioso

Em partida realizada mais cedo nesta quinta, no estádio Nilton Santos, o Botafogo bateu o Resende por 2 a 1, graças a gols de Matheus Nascimento e Erison (em cobrança de pênalti), enquanto Jeffinho descontou para os visitantes.

VITÓRIA DO GLORIOSO! 〽️🦬 Com gols de Matheus Nascimento e Erison, Fogão vence o Resende no Nilton Santos. 🔥⭐ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/IEWfCe7VUp — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 17, 2022

Com este resultado o Glorioso chegou aos 16 pontos, ocupando a quarta posição da classificação. Já o Resende permanece na vice-lanterna (11ª posição) da competição com 5 pontos.

O Botafogo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (23), quando mede forças com o Flamengo.