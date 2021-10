Com seleção feminina completa, Pia comanda 1º treino na Austrália

A treinadora suiça Pia Sundhage comandou nesta quinta-feira (21) o primeiro treino presença completa das 23 jogadoras convocadas para os amistosos contra a Austrália, o primeiro deles já neste sábado (23), às 5h50 (horário de Brasília), no Commbank Stadium, na capital Sidney. Ao lado da Nova Zelândia, a Austrália sediará a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Na penúltima atividade do grupo antes do duelo contra as anfitriãs, Pia priorizou atividades de finalização em velocidade e depois dividiu o grupo para um coletivo curto, de 11 contra 11. O último preparatório que definirá a escalação do Brasil ocorrerá nesta sexta (22).

Os amistosos contra a Austrália são a segunda oportunidade de a seleção entrar em campo após a Olimpíada de Tóquio. No mês passado a seleção feminina somou duas vitórias contra a Argentina, ambas na Paraíba: 3 a 1 em Campina Grande (PB) e 4 a 1 na capital João Pessoa.

Meia Ary Borges atuou nos amistosos contra a Argentina em setembro e busca permanecer na posição da equipe principal nos próximos confrontos contra a Austrália – Thais Magalhães/CBF/Direitos Reservados

A meia Ary Borges, que jogou os primeiros primeiros minutos com a amarelinha nos dois embates contra as hermanas, está empenhada em se garantir na equipe principal.

“Primeiro é uma disputa muito saudável. É muito bacana quando você tem tantas jogadoras de um nível tão alto, isso querendo ou não, te motiva a cada dia querer ser melhor. É muito bacana pra mim, pelo menos, estar aqui aprendendo com quem está há mais tempo. Óbvio que a gente também vai cavando o nosso espaço para poder ajudar no que a Pia precisar”, disse a jogadora, campeã do Brasileiro Feminino A-2 2019 e vice-campeã do Brasileirão Feminino 2021.

O segundo e último amistoso contra as australianas será na terça (26), às 6h05.