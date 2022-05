Com time de garotos, São Paulo supera Ayacucho na Sul-Americana

Tendo a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana já garantida por antecipação, o São Paulo entrou em campo no estádio do Morumbi nesta quarta-feira (25) com uma equipe repleta de garotos e derrotou o Ayacucho por 1 a 0.

🇧🇷⚽🇵🇪 Já classificado às oitavas de final, o @SaoPauloFC fechou o Grupo D da CONMEBOL #Sudamericana batendo o @fc_ayacucho por 1-0. 🇾🇪 O atacante Caio, de apenas 1️⃣8️⃣ anos, anotou para o Tricolor no Morumbi!#GrandeConquista pic.twitter.com/080R3tL4b3 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 26, 2022

Com o resultado o Tricolor encerrou a primeira fase da competição com 12 pontos, na ponta do Grupo E.

O jogo teve uma marca interessante alcançada pela equipe do Morumbi: esta foi a primeira na história em que o São Paulo entrou em campo com dez jogadores formados na sua base, a exceção foi o experiente zagueiro Miranda. E foi justamente dos pés de um destes garotos, Caio, de 18 anos, que saiu o gol da vitória, aos 25 minutos da etapa final.

Agora o São Paulo se volta para o Brasileiro, onde pega o Ceará no sábado (28) no Morumbi.