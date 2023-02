Como substituto, Felipe Drugovich fica a um passo de estrear na F1

A uma semana do início da temporada de Fórmula 1, o brasileiro Felipe Drugovich se vê mais próximo de estrear na principal categoria do automobilismo mundial. Neste domingo (26), a Aston Martin confirmou, em comunicado nas redes sociais, que o piloto de 22 anos, campeão da Fórmula 2 em 2022, correrá o Grande Prêmio (GP) do Bahrein, no próximo domingo (5), caso o titular Lance Stroll não se recupere a tempo, depois de fraturar os punhos em um acidente de bicicleta no último dia 20.

Drugovich já assumiu o volante da Aston Martin durante o período de testes no Bahrein, que terminou neste sábado. No total, somando as sessões de quinta e sábado, ele deu 117 voltas no circuito.

“Minha meta para esta semana era aprender o máximo a cada volta que eu completasse e me certificar de tirar o máximo dessa oportunidade, tanto para mim quanto para a equipe. Eu desfrutei muito desse tempo no volante do AMR23 (modelo da Aston Martin para a temporada) e acho que consegui progredir bem ao longo de três dias”, afirmou o piloto em declaração à assessoria da equipe.

Drugovich vem tendo como companheiro na Aston Martin o espanhol Fernando Alonso, bicampeão da categoria no começo do século 21. Caso de fato corra no próximo fim de semana, o paranaense será o 33º piloto do Brasil a participar de uma prova na Fórmula 1.