Contra Sampaio Correa, Cruzeiro vence 5ª seguida na Série B: 2 a 0

A lua de mel entre o Cruzeiro e a torcida se estendeu ainda mais na manhã deste domingo (22). Jogando para um público de mais de 58 mil pessoas no Mineirão, a Raposa bateu o Sampaio Correa por 2 a 0 e alcançou a quinta vitória consecutiva na Série B, se mantendo na liderança da competição. Rafa Silva e Edu (ambos no segundo tempo) fizeram os gols que levaram o time mineiro aos 19 pontos em oito rodadas, três à frente do Bahia, segundo colocado.

O primeiro tempo foi um verdadeiro bombardeio do Cruzeiro à meta defendida por Luiz Daniel. Jajá acertou a trave após bela jogada pela esquerda. Posteriormente, o mesmo Jajá parou no goleiro adversário quando foi lançado em profundidade já dentro da área. No fim da primeira etapa, Luiz Daniel fez duas grandes defesas seguidas em lances à queima roupa, evitando o primeiro gol cruzeirense. A essa altura, o time maranhense já jogava com um a menos por causa da expulsão de Lucas Araújo, que acertou Neto Moura e recebeu o cartão vermelho após revisão do VAR (árbitro de vídeo).

A tensão cruzeirense foi aliviada rapidamente no segundo tempo. Antes dos dois minutos de partida, Rafa Silva (que havia entrado no intervalo) tabelou com Jajá pela direita e tocou com o bico da chuteira para enfim vencer Luiz Daniel.

A pá de cal veio aos 31. Em nova jogada pela direita, Rafa Silva desta vez fez o papel de garçom e encontrou Edu à vontade dentro da área para completar de primeira e fazer o 2 a 0.

Com o resultado o Cruzeiro, que abriu a competição com uma derrota para o Bahia, registrou o sétimo jogo sem derrota em sequência desde então. A equipe do técnico uruguaio Paulo Pezzolano tem como próximo compromisso o jogo contra o Criciúma, na sexta-feira (27), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Já o Sampaio Correa, que conclui a oitava rodada da Série B na 12ª posição, com oito pontos, recebe o Guarani, no dia seguinte, no Castelão, em São Luís.