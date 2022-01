Copa Africana de Nações começa com vitória de Camarões

Graças a dois gols do atacante Aboubakar, a anfitriã Camarões derrotou Burkina Faso por 2 a 1, neste domingo no estádio Olembe, em Yaoundé, na partida inaugural da Copa Africana de Nações.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mesmo jogando em casa, diante de mais de 48 mil torcedores, os Leões Indomáveis saíram atrás do placar quando, após falha do goleiro Onana, Sangaré aproveitou para abrir o placar. Porém, Camarões permaneceu insistindo no gol, e conseguiu a virada antes do intervalo, graças a dois gols em cobrança de pênalti de Aboubakar.

A Copa Africana de Nações é a principal competição de seleções nacionais do continente africano. A edição deste ano, que é realizada em Camarões, envolve 24 seleções, que estão divididas em 2 grupos na fase inicial. As duas melhores equipes de cada chave, além dos melhores terceiros no geral, avançam para o mata-mata, que termina no dia 6 de fevereiro.