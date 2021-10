Copa do Brasil: Athletico-PR se concentra no Flamengo

O Athletico-PR foi derrotado por 3 a 0 pelo Fortaleza (no último sábado pelo Campeonato Brasileiro), em partida na qual poupou os titulares pensando no confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (27) no estádio do Maracanã contra o Flamengo.

“Temos que nos preparar, independente de como venha o adversário, se desfalcado ou caindo de produção”, declarou o técnico Alberto Valentim após o revés diante do Tricolor do Pici.

Além de semifinalista da Copa do Brasil, o Furacão está na decisão da Copa Sul-Americana, onde mede forças com o Bragantino. Já no Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR ocupa a 11ª colocação, com 34 pontos, e enfrenta o Santos no próximo sábado (30) na Arena da Baixada.

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Athletico-PR com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.