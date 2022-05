Copa do Brasil: Atlético-MG derrota Brasiliense e está nas oitavas

Mesmo jogando com uma equipe alternativa, o Atlético-MG derrotou o Brasiliense por 1 a 0, neste domingo (22) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! NO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE, O ATLÉTICO VENCE O BRASILIENSE POR 1 A 0! O ATUAL CAMPEÃO DA @COPADOBRASIL AVANÇA PARA AS OITAVAS-DE-FINAL DO TORNEIO! ⚽Fábio Gomes marcou para o Alvinegro#VamoGalo #BSExCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/pVGSbFR30X — Atlético (@Atletico) May 22, 2022

O Galo conseguiu a classificação sem problema algum, pois venceu o confronto de ida por 3 a 0 no estádio do Mineirão.

O gol da vitória da equipe comandada pelo técnico Antonio Mohamed saiu logo aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Savinho cruzou para Fábio Gomes marcar de cabeça.

E vai dando Galo! Será que o atual campeão vai longe? @BrasilienseFC 0x1 @Atletico 📸: Pedro Souza/Atlético-MG#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/UD219FE43H — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) May 22, 2022

Agora o Galo se volta para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Tolima (Colômbia) na próxima quarta-feira (25) no Mineirão em busca da liderança do Grupo D da competição continental.