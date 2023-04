Copa do Brasil: Bahia confirma vaga nas oitavas com goleada

O Bahia recebeu o Volta Redonda, na noite desta quinta-feira (27) na Fonte Nova, e goleou por 4 a 0 para se garantir nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor baiano já entrou em campo em situação confortável, após vencer a partida de ida, disputada no estádio Raulino de Oliveira, por 2 a 1.

🙌🏽 Classificação com goleada! Esquadrão avança às oitavas da Copa do Brasil após mais um triunfo sobre o Volta Redonda, agora em casa: 4 a 0. Na ida, no RJ, havia sido por 2 a 1. Dois gols de Arthur Sales, um de Cauly e um de Jacaré. Próximo adversário ainda será sorteado pela… pic.twitter.com/he0Mf1u2hR — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 28, 2023

Porém, os torcedores que acompanharam a partida não podiam imaginar o placar elástico final após um primeiro tempo de pouca produtividade da equipe comandada por Renato Paiva. Foi apenas na etapa final que o Bahia acordou e construiu a goleada com gols de Arthur Sales (duas vezes), Cauly e Vítor Jacaré.

Vitória no Engenhão

Quem também confirmou a presença nas oitavas de final com um triunfo em casa foi o Botafogo, que, assim como no confronto de ida, venceu o Ypiranga-RS por 2 a 0. Jogando no Engenhão, o Glorioso abriu o placar logo aos 4 minutos de bola rolando com o jovem atacante Matheus Nascimento.

CLASSIFICADO! 🚀🔥 Com gols de Matheus Nascimento e Janderson, Fogão repete o placar do primeiro jogo com o Ypiranga e avança na Copa do Brasil. Que venham as oitavas! ⚽💪🏾 #VouTeApoiarAtéOFinal pic.twitter.com/MsqTIInW75 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 28, 2023

E o segundo gol da equipe de General Severiano saiu justamente dos pés do substituto do jovem atacante de 19 anos. Aos 42 minutos do segundo tempo, Janderson teve apenas o trabalho de deslocar o goleiro Caíque após receber passe do paraguaio Matías Segovia.

Vaga nos pênaltis

Já o Internacional teve que garantir a sua classificação na disputa de pênaltis. Isto aconteceu porque, após superar o CSA por 2 a 1 no Beira-Rio na ida, o Colorado perdeu nesta quinta pelo mesmo placar no Rei Pelé.

ESTAMOS NAS OITAVAS! SE CHAMA INTER ESSA LOUCURA! O COLORADO AVANÇA EM MACEIÓ! 🔝❤️🤍 pic.twitter.com/ZEqXnyYSWe — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 28, 2023

Nas penalidades máximas, o grande destaque foi o goleiro Keiller, que defendeu as cobranças de Yago e de Bruno Matias para levar o Internacional à vitória de 7 a 6.

Classificação com empate

O Grêmio foi a última equipe a se garantir na próxima fase da competição mesmo com um empate de 1 a 1 para o ABC em Porto Alegre. O time de Renato Gaúcho ficou com a vaga por causa do triunfo de 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Fraqueirão.

CLASSIFICADOS!!!! Com um golaço de Everton Galdino e o placar agregado de 3×1, passamos pelo ABC e nos classificamos para as oitavas de final da #CopaDoBrasil2023! O sorteio que define nosso próximo adversário na competição acontece na terça-feira. #GRExABC 🇪🇪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/pWR6WOyjFO — Grêmio FBPA (@Gremio) April 28, 2023

Mesmo jogando em casa, a equipe gaúcha viu o ABC abrir o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Matheus Anjos. Mas, já aos 47 da etapa final, o Grêmio igualou com Everton Galdino.