Copa do Brasil: Corinthians e Fluminense lutam por vaga na decisão

Fluminense e Corinthians se enfrentam, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (15), em busca da vaga para a final da Copa do Brasil. Após empate por 2 as 2 na ida no Maracanã, quem vencer na Neo Química Arena por qualquer placar avança. Nova igualdade leva a decisão para a disputa de pênaltis. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Jogando em casa, o Timão chega ao confronto com uma pequena vantagem, pois terá o apoio de seu torcedor nesta partida decisiva.

Porém, o técnico português Vitor Pereira não espera facilidades diante de um adversário que gosta de manter a posse de bola: “Uma equipe como o Fluminense, que coloca tantos a tricotar o jogo, na espera do momento, das bolas metidas nas entrelinhas, exige muita concentração. Lá [no Maracanã] não tivemos, e levamos gols nos primeiros minutos. Isso não pode voltar a acontecer, é entrar concentrado. E, tendo a bola, no contra-ataque ou na organização ofensiva, temos que ferir, criar problemas e aproveitar as oportunidades”.

Para tentar alcançar este objetivo, o Corinthians deve mandar a campo o que tem de melhor: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Se o Timão não tem grandes problemas, o Fluminense tem dúvida para escalar dois de seus três meio-campistas, após a suspensão do volante André e da saída de Nonato para o Ludogorets (Bulgária).

Tudo pronto para a 𝔻𝔼ℂ𝕀𝕊Ã𝕆! ✅ 📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/SYxNTqmmWK — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 14, 2022

Mesmo com este quebra-cabeça para montar, Fernando Diniz não deixa de expressar a confiança no elenco do Tricolor das Laranjeiras: “Vamos substituir, achar a melhor opção. Já jogamos sem o André. Contra o Cuiabá atuamos sem ele e fizemos um primeiro tempo muito bom, e um fim de jogo também. Vamos achar o substituto. O elenco tem jogadores qualificados”.

Considerando as dúvidas no meio-campo, o Fluminense pode entrar em campo nesta quarta com a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Felipe Melo (Wellington), Yago (Martinelli) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Quem se classificar em Itaquera enfrenta o Flamengo na grande decisão, que está programada para ser disputada nos dias 12 e 19 de outubro.

🗓 JÁ ANOTA NA AGENDA! 📝 A #FinalCopaDoBrasil será nos dias 12/10 e 19/10. Os mandos vão ser definidos em um #SorteioCopaDoBrasil. Só para deixar vocês mais ansiosos… 😜#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/fkWEY2FGWn — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) September 14, 2022

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Corinthians e Fluminense com a narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: