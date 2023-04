Copa do Brasil: Grêmio supera ABC por 2 a 0 no Frasqueirão

O Grêmio ficou em situação confortável na Copa do Brasil após derrotar o ABC por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (13) no Frasqueirão, em Natal, pela ida da terceira fase da competição. Com este resultado, o Tricolor Gaúcho garante a classificação para as oitavas de final mesmo com uma derrota por um gol de diferença em Porto Alegre.

Fim de jogo: ABC 0x2 #Grêmio

Grande resultado do Tricolor no jogo de ida da terceira fase da #CopaDoBrasil2023, conquistando a vantagem fora de casa! Villasanti abriu o placar, de cabeça, e Bitello decretou a vitória do Imortal com um golaço! #ABCxGRE 🇪🇪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/bGkeJyIoXa — Grêmio FBPA (@Gremio) April 14, 2023

Após um primeiro tempo sem grandes oportunidades de lado a lado a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho abriu o placar aos 30 minutos da etapa final com gol de cabeça do paraguaio Villasanti após passe de Vina. Cinco minutos depois Bitello acertou belo chute da entrada da área para dar números finais ao confronto.

Maringá supera Fla

Quem teve uma noite para esquecer foi o Flamengo. Na primeira partida após a demissão do técnico português Vítor Pereira, o Rubro-Negro, que foi comandado pelo interino Mario Jorge, foi derrotado por 2 a 0 pelo Maringá no estádio Willie Davids.

Após este resultado, o Rubro-Negro precisa vencer por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final nos 90 minutos. Em caso de triunfo dos cariocas com vantagem de dois gols, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

Mesmo diante do Flamengo, o Dogão não teve dificuldades para construir a vitória. Após dominar as ações nos minutos iniciais, nos quais pressionou a saída de bola do Rubro-Negro, a equipe da casa abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Após Raphinha levantar a bola na área, Matheus Bianqui cabeceou e a bola desviou em David Luiz antes de entrar no gol.

O Maringá continuou melhor e conseguiu ampliar aos 12 da etapa final, quando Bianqui se livrou da marcação de David Luiz e cruzou para Serginho, que não teve dificuldades para marcar.

Vitória do Timbu

Outra equipe a garantir a vitória em casa foi o Náutico, que bateu o Cruzeiro por 1 a 0 no estádio dos Aflitos graças a gol de Gabriel Santiago.