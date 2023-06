Copa do Brasil: quartas terá clássico paulista e outro Fla x Athletico

As quartas de final da Copa do Brasil têm como destaque o Choque-Rei, como é conhecido o clássico entre São Paulo e Palmeiras. O sorteio dos confrontos e do chaveamento da competição até a decisão do título ocorreu nesta terça-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. As partidas de ida e volta estão previstas para as duas primeiras semanas de julho. As datas e os horários ainda serão anunciados.

É a segunda edição seguida em que tricolores e alviverdes estarão frente a frente. No ano passado, os paulistas se enfrentaram pelas oitavas de final. A equipe do Morumbi levou a melhor nos pênaltis, após cada time vencer um dos jogos. Assim como em 2022, a partida de volta do confronto terá mando palmeirense, no Allianz Parque.

Quem avançar no Choque-Rei, pode ter outro clássico pela frente, já que o chaveamento colocou o ganhador de São Paulo e Palmeiras no caminho de Corinthians ou América-MG. Em 2020, as equipes duelaram pelas oitavas de final, com o Coelho ficando com a vaga nos pênaltis. Ao contrário daquela ocasião, o Timão será o anfitrião no jogo de volta.

No outro lado da chave, Flamengo e Athletico-PR serão adversários pelo quinto ano seguido. Cada time se classificou duas vezes, com o Furacão avançando em 2019 (quartas) e 2021 (semifinais) e o Rubro-Negro carioca passando em 2020 (oitavas) e 2022 (quartas). Desta vez, os paranaenses farão o segundo duelo em casa, na Arena da Baixada.

O classificado no confronto rubro-negro terá como rival quem passar de Grêmio e Bahia. Os tricolores se reencontram pela Copa do Brasil quatro anos após decidirem vaga em uma semifinal do torneio. Em 2019, os gaúchos avançaram ao empatarem em casa e vencerem em Salvador. Em 2023, a volta será na Arena gremista, em Porto Alegre.

O campeão da Copa do Brasil, caso tenha iniciado a trajetória na primeira fase (Grêmio, Bahia e América-MG), terá arrecadado mais de R$ 90 milhões em premiações. Se a equipe vencedora tiver entrado direto na terceira fase, por estar classificada à Libertadores (Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Athletico-PR) ou pela campanha no último Campeonato Brasileiro (São Paulo), o montante acumulado chegará a quase R$ 89 milhões.