Copa do Nordeste: Ceará atropela Fluminense-PI por 5 a 2

O Ceará atropelou o Fluminense-PI por 5 a 2, nesta quarta-feira (22) em pleno estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e reassumiu a liderança isolada do Grupo B da Copa do Nordeste. Esta vitória deixou o Vozão com 10 pontos após cinco partidas

Os visitantes contaram com gols de Jean Carlos, Erick, Guilherme Castilho, Vitor Gabriel e Arthur Rezende. Já o time de Teresina descontou com Gabriel Vieira e Carlinhos.

Goleada do Leão

Quem também venceu com autoridade foi o Sport, que bateu o Bahia por 6 a 0 na Ilha do Retiro. O resultado deixou o Leão na vice-liderança do Grupo A com nove pontos, três atrás do líder Fortaleza. Já o tricolor baiano permanece com quatro pontos, na lanterna do Grupo B.

Vitória do Maior do Nordeste depois do Maior Carnaval do Mundo: como é bom ser pernambucano e rubro-negro! ♥️🎊 pic.twitter.com/znUnlslvDu — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 23, 2023

O Sport acabou sendo beneficiado pela expulsão de Ryan logo aos 14 minutos de bola rolando. Com isso, o caminho ficou livre para o Leão construir uma vantagem de três gols no primeiro tempo, com Jorginho e Luciano Juba (duas vezes).

Na etapa final o Sport marcou em mais três oportunidades, graças a Sabino e Vagner Love (duas vezes).

Outros resultados:

CRB 2 x 1 Santa Cruz

Sampaio Corrêa 1 x 1 CSA

Ferroviário 2 x 2 ABC