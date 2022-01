Copinha: Palmeiras supera Mauá segue vivo na busca por título inédito

O Palmeiras fez jus ao favoritismo e goleou o Mauá por 4 a 0 nesta quinta-feira (13) à tarde, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), em confronto pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na próxima etapa, o Verdão terá pela frente o Atlético-GO, que superou o Água Santa por 2 a 1, mais cedo, no mesmo local.

O Alviverde, que busca o primeiro título de Copinha na história, saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo, em cabeçada do volante Fabinho. Aos 14 da etapa final, o lateral Garcia aumentou a vantagem em chute cruzado. Aos 36, Vitinho aproveitou o rebote de um chute do também atacante Giovani para fazer o terceiro. Nos acréscimos, o atacante Kevin acertou um chute de longe e fechou o marcador.

Além do Palmeiras, mais seis times se classificaram nesta tarde à terceira fase da Copa São Paulo. Campeã em 1991 e 2002, a Portuguesa derrotou o Avaí por 2 a 1 no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP). A Lusa se credenciou para enfrentar o ganhador de Internacional e Flamengo-SP, que duelam mais tarde, às 19h30 (horário de Brasília), no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

No estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP), o Desportivo Brasil superou o Ceará por 2 a 0 e avançou para encarar o Iape-MA, que bateu o São Bernardo pelo mesmo placar no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Na Rua Javari, em São Paulo, o Canaã-BA derrotou o Real Brasília por 2 a 1 e se classificou à terceira fase, onde terá pela frente o Juventus-SP. Também na capital paulista, mas na Arena Ibrachina, o Oeste eliminou o Ibrachina nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O Rubrão aguarda o vencedor de Flamengo e Náutico, que jogam às 19h30 desta quinta, na Arena Barueri.

Por fim, no estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna (SP), o Retrô-BA ganhou do ABC por 2 a 1 e avançou de fase. O clube baiano espera quem passar de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que estão em campo no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP).