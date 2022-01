Corinthians aumenta distância na ponta do ranking feminino de clubes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (14) a atualização anual do ranking nacional de clubes no futebol feminino. Atual campeão paulista, brasileiro e da Libertadores, o Corinthians não apenas manteve a liderança como aumentou a diferença para a segunda colocada Ferroviária.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em 2021, o Timão assumiu a ponta com 10.792 pontos, deixando as Guerreiras Grenás para trás, com 9.216 pontos. Na atualização de 2022, o Alvinegro subiu para 11.360 pontos, enquanto a equipe do interior paulista desceu para 8.952 pontos.

A estatística considera os resultados dos clubes nos últimos cinco anos no Campeonato Brasileiro. O campeão da Série A1 (primeira divisão), por exemplo, recebe 800 pontos. O vice leva 640 pontos, 40 a mais que o terceiro. Já o time vencedor da Série A2 (segunda divisão) ganha 400 pontos. Às pontuações, são atribuídos pesos. O desempenho mais recente (no caso, o de 2021) é multiplicado por cinco, o imediatamente anterior (2020) por quatro e assim sucessivamente até o quinto ano (2017).

O Avaí/Kindermann subiu do quinto para o terceiro lugar, com 8.632 pontos, ultrapassando Santos (que teve o peso do título nacional de 2017 reduzido) e Flamengo (que deixou de ter em conta na pontuação a conquista do Brasileiro de 2016). As Sereias da Vila, que estavam empatadas com as Rubro-Negras no ranking passado, ocupam a quarta posição de forma isolada (8.568), enquanto as cariocas estão em quinto (8.112). O São José segue em sexto (7.624).

A sequência do top-10 é toda nova se comparada a 2021, com as entradas, pela ordem, de Internacional, Minas Brasília, Grêmio e São Paulo. Atual vice-campeão brasileiro, o Palmeiras avançou dez posições na tabela e aparece em 11º, na cola do Tricolor Paulista. Iranduba (caiu de sétimo para 12º), Audax-SP (oitavo para 16º), Ponte Preta (nono para 13º) e Vitória (décimo para 14º) deixaram o grupo dos dez melhores clubes.

O calendário do futebol feminino brasileiro em 2022 será inaugurado com a primeira edição da Supercopa do Brasil, entre os dias 6 e 13 de fevereiro. A competição terá os confrontos revelados nesta segunda-feira (17), em cerimônia na sede da CBF, às 15h30 (horário de Brasília). O torneio reunirá Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Real Brasília e Esmac-PA.