Corinthians e São Paulo empatam em clássico pelo Brasileirão Feminino

Tudo igual no clássico Majestoso, válido pela Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (3), Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1 no Parque São Jorge, na capital paulista, pela quinta rodada da competição.

O Timão manteve a invencibilidade, com 11 pontos, na quarta posição, mas viu Ferroviária e Palmeiras ficarem dois pontos à frente, na ponta da classificação, além de ser ultrapassado pelo Internacional. O Tricolor, com oito pontos, assumiu o quinto lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Avaí/Kindermann na sequência da rodada.

As Soberanas tricolores foram superiores no primeiro tempo e abriram o marcador aos 13 minutos. A meia Rafa Travalão cobrou escanteio pela esquerda, a lateral Fê Palermo escorou pouco antes da primeira trave e a bola desviou na lateral corintiana Yasmin, que marcou contra.

Na etapa final, as Alvinegras foram mais presentes no ataque e chegaram ao empate aos 37 minutos. A zaga tricolor afastou mal e Gabi Portilho aproveitou. A atacante ficou com a sobra e chutou da intermediária, fazendo um golaço, encobrindo a goleira Carla.

As equipes voltam a campo no próximo dia 17. O Corinthians recebe o Real Brasília às 15h (horário de Brasília), enquanto o São Paulo encara o Avaí/Kindermann no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia (SP), às 18h.

Ferroviária na liderança

Três partidas movimentaram o Brasileiro Feminino no sábado (2), dando sequência à quinta rodada aberta na noite de sexta-feira (1º). A Ferroviária, que tinha sido ultrapassada provisoriamente pelo Palmeiras na sexta-feira (1º), retomou a liderança, com 13 pontos, ao golear o São José por 6 a 1 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP).

A zagueira Géssica, as meias Rafa Mineira e Susane e as atacantes Larissa (duas vezes) e Eudimilla marcaram para as Guerreiras Grenás. A atacante Bea descontou para as Meninas da Água, que aparecem na décima posição, com quatro pontos.

O Inter subiu para terceiro lugar, com 12 pontos, ao derrotar o lanterna (e ainda zerado) Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Sesc Campestre, em Porto Alegre. As laterais Fabi Simões e Isabela e a zagueira Sorriso balançaram as redes para as Gurias Coloradas.

Já no estádio Defelê, na capital federal, Real Brasília e Grêmio empataram por 1 a 1. As Leoas do Planalto abriram o placar com Adriana Nenê, enquanto as Gurias Gremistas igualaram com a também atacante Dani Ortolan. As brasilienses estão na sétima colocação, com sete pontos, três pontos a frente das gaúchas, que ocupam o 11º lugar.