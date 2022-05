Corinthians empata em Itaquera para avançar na Libertadores

O Corinthians garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores ao empatar com o Always Ready (Bolívia) em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (26) na Neo Química Arena, em Itaquera.

Após este resultado o Timão fechou a primeira fase da competição na segunda posição do Grupo E com nove pontos, um a menos do que o líder Boca Juniors (Argentina), que bateu o Deportivo Cali (Colômbia) por 1 a 0 nesta quinta.

Empurrado por mais de 39 mil torcedores, o Corinthians abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Giuliano encontrou Adson, que marcou de cavadinha. Porém, antes do intervalo, aos 43, os bolivianos empataram em jogada na qual Bambu falhou e Gustavo Torres tocou para Borja, que não perdoou.

Depois de garantir a classificação na Libertadores, o Timão enfrenta o América-MG no próximo domingo (29).