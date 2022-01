Corinthians fica no 0 a 0 na sua estreia no Campeonato Paulista

Mesmo contando com força máxima, o Corinthians empatou sem gols com a Ferroviária na noite desta terça-feira (25) na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o resultado o Timão lidera o Grupo A com apenas 1 ponto. Já a equipe de Araraquara está na ponta do Grupo B.

Apesar do resultado final, a torcida do Corinthians ficou com uma boa impressão da equipe, que contou com a reestreia do meio-campista Paulinho, que quase deixou sua marca. Quem também apareceu muito bem foi Renato Augusto, que dominou as ações no meio de campo.

O Corinthians volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (30), quando enfrenta o Santo André. Um dia antes a Ferroviária recebe o Água Santa.