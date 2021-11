Corinthians goleia e está na decisão da Libertadores Feminina

O Corinthians garantiu a classificação para a final da Libertadores Feminina após golear o Nacional (Uruguai) por 8 a 0, na noite desta terça-feira (16) no estádio Manuel Ferreira, em Assunção (Paraguai).

🏆🇧🇷 Finalista! O @SCCPFutFeminino goleou o @CNdeFfemenino por 8-0 e tornou-se o segundo finalista da CONMEBOL #LibertadoresFEM. 🔥🔝 ¡Finalistas! #Corinthians goleó 8 a 0 a #Nacional y se convirtió en el segundo finalista de la CONMEBOL #LibertadoresFEM pic.twitter.com/z0wMzDqiIp — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) November 16, 2021

O adversário do Timão na grande decisão, no próximo domingo (21) em Montevidéu (Uruguai), será o Independiente Santa Fe (Colômbia), que superou a Ferroviária, na última segunda-feira (15) na outra semifinal.

A vitória do Corinthians foi construído com gols de Giovana Campiolo, Diany, Vic Albuquerque, Gabi Portilho, Jheniffer, Adriana (de pênalti), Juliete e Grazi.

🇧🇷🏆📸 O Timão na final! As imagens da goleada do @SCCPFutFeminino por 8-0 sobre o @CNdeFfemenino.#AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/oBFi1eUoh0 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) November 16, 2021

Porém, a partida não ficou marcada apenas pela vitória elástica da equipe paulista, mas pela denúncia das atletas do time brasileiro de que a jogadora Adriana foi vítima de injúria racial.

Após a partida, o Corinthians soltou a seguinte nota sobre o caso: “O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do relato das atletas do futebol feminino a respeito de injúria racial ocorrida na semifinal da Libertadores, a qual repudia veementemente. O clube se solidariza com Adriana e as demais jogadoras e, de imediato, presta a elas todo o apoio necessário. A delegação feminina contará com todo suporte jurídico cabível para a apuração necessária e a punição contundente desse ato inaceitável. Atenciosamente, Sport Club Corinthians Paulista”.