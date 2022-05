Corinthians recebe São Paulo buscando manter hegemonia em Itaquera

Um tabu marca o Majestoso programado para as 16h (horário de Brasília) deste domingo (22) pela 7ª rodada do Brasileirão: O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo dentro da Neo Química Arena, em Itaquera. Em 15 confrontos, o Timão venceu dez e cinco terminaram em empate.

Preparação para o Majestoso finalizada! ☑ 🔜 Corinthians 🆚 São Paulo

🏆 Brasileirão

⏰ 16h (horário de Brasília)

🏟 Neo Química Arena 📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/nhHJdwn0kl — Corinthians (@Corinthians) May 21, 2022

Cássio, que caminha para se tornar o goleiro que mais defendeu a equipe do Parque São Jorge, conhece bem esta rivalidade e ajudou a construir esta hegemonia sobre o clube do Morumbi: “Não perdemos em Itaquera contra eles. Vamos tentar fazer um grande jogo para que isso continue. Eles vêm com muita vontade de quebrar o tabu. É sempre bom ganhar clássico. Na minha opinião, o Corinthians vive um bom momento, vem evoluindo”.

Já o São Paulo vem embalado pela classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Porém, apesar do bom momento o técnico Rogério Ceni reconhece a dificuldade de jogar em Itaquera: “Nós sabemos que é sempre difícil jogar lá. Há lugares mais hostis por conta da pressão da torcida, mas não existem vitórias impossíveis”.