Coritiba avança para a terceira fase da Copa do Brasil

O Coritiba superou a segunda fase da Copa do Brasil após derrotar o Pouso Alegre por 3 a 2 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos, na noite desta quinta-feira (10) no Manduzão.

#PAFCxCFC – CLASSIFICADO! 💚🇳🇬💚 Coxa vence Pouso Alegre nos pênaltis e avança para a terceira fase da @CopadoBrasil 😍💚 No tempo normal de jogo, o gol foi do Guillermo. Nos pênaltis, Henrique, Val e Régis marcaram para o Verdão. #CoxaDoido pic.twitter.com/tQWgyZZgrJ — Coritiba (@Coritiba) March 11, 2022

O Coxa chegou a abrir o placar com a bola rolando, aos 5 minutos do segundo tempo, quando o uruguaio Guillermo de los Santos marcou após aproveitar sobra de bola. Porém, o Pouso Alegre conseguiu igualar o marcador aos 34 minutos, graças a gol de fora da área do volante Gledson.

Com isso, a vaga para a terceira fase da competição nacional teve que ser decidida na disputa de pênaltis, onde o Coritiba marcou com Henrique, Val e Régis, enquanto Andrey viu o goleiro Cairo pegar sua cobrança. Já a equipe da casa falhou mais, com Elivélton Foguinho, Nando e João Marcos, enquanto Luanderson e Gledson marcaram.