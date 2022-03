Coritiba sai na frente do Athletico-PR por vaga na final do Paranaense

O Coritiba partiu na frente do Athletico-PR na busca por uma vaga na decisão do Campeonato Paranaense, pois venceu o Atletiba, disputado em plena Arena da Baixada nesta quarta-feira (23), por 2 a 1.

#ATLETIBA – 1×2 – FIM DE JOGO! VENCEMOS! 💪🇳🇬⚽️🇳🇬 Coxa fica com a vitória no jogo de ida da semifinal do Paranaense, com dois gols de Alef Manga! #CoxaDoido pic.twitter.com/Wu3lzJtQPh — Coritiba (@Coritiba) March 24, 2022

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com o triunfo fora de casa no primeiro jogo da semifinal, o Coxa tem uma pequena vantagem na disputa, que será vencida por quem tiver o maior número de gols na soma dos placares. Em caso de empate a disputa será definida nas cobranças de pênaltis. A partida da volta será disputada, a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (27), no estádio Couto Pereira. A equipe que avançar pega na grande decisão o vencedor do confronto entre Operário-PR e Maringá.

Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba não demorou a abrir o placar. Aos 10 minutos Val abriu na direita para Alef Manga, que bateu cruzado, com muita força, para superar o goleiro Santos. Porém, o Furacão empatou quatro minutos depois, quando Jader cruzou rasteiro, a bola desviou em Pablo e Terans chegou chutando da marca do pênalti.

O confronto continuou movimentado e, antes do intervalo, o Coxa marcou o gol da vitória. Aos 43 minutos o goleiro Alex Muralha deu um chutão para a frente, Igor Paixão desviou e Alef Manga ganhou no alto de Thiago Heleno para chegar batendo de virada.