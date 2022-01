CPB confirma realização do Prêmio Paralímpicos em fevereiro

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) confirmou, na tarde desta quinta-feira (27), a décima edição do Prêmio Paralímpicos. A festa organizada para homenagear os melhores atletas de 2021 vai ocorrer nos dias 8 e 9 de fevereiro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

O primeiro dia do prêmio será marcado pelo anúncio dos vencedores em 24 modalidades.

Eles foram escolhidos por uma comissão interna do próprio Comitê, a partir de uma lista enviada pelas confederações. As homenagens irão para representantes das seguintes modalidades: atletismo, badminton, basquete em CR, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em CR, esportes de inverno, futebol de cegos, futebol de PC, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rúgbi em CR, taekwondo, tênis de mesa, tênis em CR, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo e vôlei sentado.

O CPB confirma a transmissão do evento pelas páginas oficiais do Comitê no Facebook e no YouTube, a partir das 19h.

Para o dia 9 estão reservadas outras 11 premiações: Aldo Miccolis, Personalidade Paralímpica, Clube Caixa, Memória Paralímpica, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Prêmio Braskem, Atleta Revelação, Atleta da Galera, Melhor Atleta Masculino e Melhor Atleta Feminino. O vencedor da categoria “Atleta da Galera” será conhecido através de votação popular, que será iniciada no dia 1º de fevereiro e encerrada durante a solenidade.