Criciúma bate Real Ariquemes e avança na Copa do Brasil

O Criciúma derrotou o Real Ariquemes por 3 a 0, nesta quarta-feira (2) no estádio Valerião, em Ariquemes (Rondônia), para garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, na qual terá como adversário o Coritiba.

CALSSIFICADOOOOS!!! 💪🐯

O Tigre vence o Real Ariquemes por 3×0 com gols de Claudinho, Eder e Fabinho e avança para a segunda fase da @CopaDoBrasilCBF. 🔥 .

.#VamosTigre #CopaDoBrasil pic.twitter.com/RaUxuwfbdp — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) March 2, 2023

Apesar de jogar fora de casa, o Tigre foi superior durante todo o tempo e triunfou graças a gols do lateral Claudinho, aos 47 minutos do primeiro tempo, do atacante Eder, aos 17 da etapa final, e de Fabinho, já no finalzinho.

Outra equipe a avançar na competição foi o Águia de Marabá, que, jogando no estádio Zinho de Oliveira, bateu o Botafogo-PB por 2 a 1. Luam Parede e Pablo garantiram a vitória da equipe da casa, enquanto Mateus Anderson marcou o de honra do Belo.