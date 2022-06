Cruzeiro derrota Santos por 4 a 2 no Brasileiro Feminino

O Cruzeiro derrotou o Santos por 4 a 2, na tarde desta quarta-feira (15) no estádio do Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, e conseguiu aumentar a vantagem frente ao primeiro time dentro do Z4 da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Que vitória, Cabulosas! Em um jogo de muitos gols, o @CruzeiroFem vence e conquista três pontos importantes! 🦊 pic.twitter.com/mLS0G2urL4 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 15, 2022

Com o triunfo na partida que encerrou a 12ª rodada da competição, as Cabulosas permanecem na 12ª posição, mas agora com 13 pontos, quatro a mais do que o São José, que abre o Z4. Já o Santos encerra a rodada na 6ª posição com 18 pontos.

O Cruzeiro venceu com gols de Mari Pires, Laysla, Mariana Santos e Gi Oliveira (contra). Já Ketlen e Cristiane descontaram para o Santos.

As duas equipe voltam a entrar em campo pela competição no domingo (19), com as Cabulosas visitando o Esmac e o Santos recebendo o Bragantino na Vila Belmiro.