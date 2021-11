Cruzeiro supera Londrina e respira na luta contra o Z4 da Série B

O Cruzeiro deu um passo importantíssimo na missão de assegurar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Sob pressão de acabar a 33ª rodada na zona de rebaixamento, a Raposa derrotou o Londrina por 1 a 0 nesta sexta-feira (5), no estádio do Café, em Londrina (PR).

Os mineiros, que não ganhavam há quatro jogos, subiram para o 11º lugar da competição, com 43 pontos, abrindo cinco pontos para o Z4, encabeçado justamente pelo time paranaense, que buscava a terceira vitória seguida e perdeu a chance de sair da zona de perigo. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo pode descer duas posições na sequência do fim de semana se Operário-PR e Sampaio Corrêa vencerem os respectivos compromissos.

Os primeiros 45 minutos foram de poucas emoções. O Cruzeiro teve mais presença ofensiva e foi responsável pela chance mais clara da etapa inicial. Aos 15 minutos, o meia Giovanni cobrou escanteio e o zagueiro Eduardo Brock, de cabeça na pequena área, obrigou o goleiro César a uma bela defesa com a ponta dos dedos.

No segundo tempo, o Londrina assustou aos 25 minutos. O zagueiro Marcondes levou a melhor sobre a zaga cruzeirense pelo alto, mas a cabeçada foi salva pelo goleiro Fábio. Aos 37, enfim, a rede balançou no Paraná. O lateral Felipe Augusto recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. O atacante Thiago se antecipou a César e desviou para o gol, para alívio da torcida mineira.

O Cruzeiro pode praticamente assegurar a permanência na Série B na próxima terça-feira (9), caso derrote o Brusque no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (horário de Brasília). O Londrina, por sua vez, tentará a reabilitação na quarta-feira (10), contra o CRB, no Rei Pelé, em Maceió, às 19h. Os jogos valem pela 34ª rodada.