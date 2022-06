CSA e CRB empatam sem gols pela Série B do Brasileiro

O CSA empatou sem gols com o CRB, nesta quarta-feira (1) no estádio Rei Pelé, na partida que abriu a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a igualdade no Clássico das Multidões, o Azulão chegou aos 12 pontos, na oitava posição. Já o Galo da Praia tem um ponto a menos, com 11 pontos.

Na próxima rodada o CSA recebe a Chapecoense na terça-feira (7). Um dia depois o CRB visita o Cruzeiro no Mineirão.