CT Paralímpico recebe Grand Prix de Judô nesta sexta-feira

A edição de 2021 do Grand Prix de Judô adaptado vai ocorrer na sexta-feira (3) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A previsão dos organizadores é que o evento conte com mais de 120 atletas, incluindo alguns que representaram o Brasil nos Jogos de Tóquio.

Os cinco judocas da Seleção masculina que foram ao Japão pisarão no tatame: Thiego Marques (60 kg), Harlley Arruda (81 kg), Arthur Silva (90 kg), Antônio Tenório (-100 kg) e Wilians Araújo (+100 kg). “Para mim, o ciclo que vai até Paris já começou e essa será a primeira competição. Então, quero começar ganhando e ganhando bem. Paris é logo ali e quero saber como será competir em uma edição dos Jogos Paralímpicos, com minha filhinha torcendo por mim”, disse à assessoria da CBDV o judoca Arthur, que descobriu recentemente que será pai.

A paulista Alana Maldonado, campeã paralímpica, ainda se recupera de uma artroscopia no joelho e será um dos desfalques do torneio feminino. Além dela, Lúcia Araújo e Meg Emmerich, as outras medalhistas do país em Tóquio, também não estarão presentes.

Este será o primeiro evento da modalidade em território nacional em dois anos. O último fora justamente o Grand Prix de 2019.