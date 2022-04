Cuiabá arranca empate com Atlético-GO na 3ª fase da Copa do Brasil

O Cuiabá arrancou um empate de 1 a 1 com o Atlético-GO na partida de ida entre as equipes pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (21) no Estádio Antônio Accioly.

Após este resultado, as equipes definirão quem fica com a vaga nas oitavas de final da competição nacional no dia 11 de maio na Arena Pantanal.

Após um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, o Dragão abriu o placar aos 25 minutos da etapa final, quando Edson marcou de cabeça após cobrança de escanteio do camisa 10 Jorginho. Mas o Dourado contou com o faro de gol do veterano artilheiro Elton para deixar tudo igual aos 36 minutos.