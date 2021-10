De olho no G4 da Série B, Vasco encara CSA nesta sexta em São Januário

O caldeirão de São Januário, no Rio de Janeiro, vai ferver nesta -feira (29), a partir das 21h30 (horário de Brasília), com o duelo Vasco x CSA pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o novo decreto da prefeitura, 15 mil ingressos foram colocados à disposição dos torcedores.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Nenê está fora do duelo. O meio de campo vascaíno deve ser Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Andrey

“Tem a ansiedade de querer colocar o Vasco na Série A, mas o professor Fernando Diniz trabalha bastante essa parte psicológica da gente e também tem a Maíra. A gente está em clube grande e tem que estar acostumado com essa pressão. A gente não pode levar para o lado ruim essa coisa de querer logo o acesso, e sim tranquilidade. Temos sete decisões e todos estão focados para buscar as sete vitórias ou o mais rapidamente possível para festejar esse acesso”, afirmou o volante.

Com 47 pontos, o Gigante da Colina precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação (G4): o Goiás ocupa a quarta posição, com 53. Os quatro primeiros na tabela tem acesso garantido à Série A do Brasileiro no ano que vem. Pela probabilidade matemática, o Vasco tem 17% de chances de retornar à elite do futebol brasileiro. Já a estimativa para a equipe alagoana é de 5%. No primeiro turno do torneio, em Maceió, o CSA empatou em 2 a 2 com o Vasco.