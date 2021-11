Dia de clássico: Corinthians e Santos duelam por vaga na Libertadores

O clássico entre os dois principais clubes alvinegros do futebol paulista movimenta a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), Corinthians e Santos se enfrentam às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A jornada esportiva terá início às 15h30, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Wagner Gomes.

🗣️🎙Fala, Jô: “A gente se encontra em uma posição de briga direta pela Libertadores, isso prova a superação que a gente teve. O Brasileiro é um campeonato difícil. Temos ajustes a ser feitos, que fazem parte do processo de equipe, mas até o final vamos lutar, nos manter focados” pic.twitter.com/UVujC41Shh — Corinthians (@Corinthians) November 19, 2021

O Timão iniciou a rodada na quinta posição, com 50 pontos, podendo entrar no G4 em caso de vitória no clássico. O Peixe começou o fim de semana em 11º lugar, com 42 pontos, seis a mais que o Bahia, 17º e primeiro time no Z4. Um triunfo praticamente zera as chances de rebaixamento do Alvinegro Praiano e o coloca de vez na briga por um lugar na próxima Libertadores.

A Neo Química Arena é um trunfo para o Corinthians, que tem 100% de aproveitamento em casa desde o retorno do público aos estádios. São cinco vitórias em cinco jogos. A campanha irregular na competição nacional, porém, passa pelo desempenho longe de São Paulo. O Timão não ganha como visitante há sete rodadas. Na última quarta-feira (17), a equipe foi derrotada pelos reservas do Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0.

“É um time que vai se moldando durante um campeonato difícil, complicado. Temos uma posição na tabela muito boa, haja vista as dificuldades e os resultados que temos visto nos últimos jogos. Creio que faz bastante tempo que não estávamos em uma posição como essa, em condições de buscar nossa vaga direta na Libertadores dependendo somente dos nossos esforços”, afirmou o técnico Sylvinho, em entrevista coletiva após a partida no Rio de Janeiro.

O meia Giuliano, que sentiu um incômodo muscular no posterior da coxa direita no jogo da última quarta, é dúvida. O volante colombiano Victor Cantillo, que voltou dos duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com a mesma lesão do companheiro, também tem presença incerta. Há a expectativa, porém, de que o atacante William, recuperado de uma contusão na coxa esquerda e que não atua há sete rodadas, esteja à disposição.

A provável escalação do Corinthians terá: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Victor Cantillo), Giuliano (Du Queiroz) e Renato Augusto; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Roger Guedes e Jô.

O Santos, por sua vez, está em ascensão no Brasileiro, com quatro vitórias nos últimos seis jogos. Foram 13 pontos somados em 18 possíveis, um aproveitamento acima de 72%. Resultados que distanciaram a equipe do Z4 e a colocaram em condições de sonhar com Libertadores. A fraca atuação diante da lanterna Chapecoense, apesar do triunfo por 2 a 0, na Vila Belmiro, também na quarta passada, manteve os pés do técnico Fábio Carille no chão.

“[42 pontos] É um número importante, mas ainda não definitivo. Estamos dando uma arrancada em um momento importante. [Temos] Uma porcentagem [de aproveitamento] muito boa para o momento decisivo da competição. Mas sei que falta mais. Fomos contratados para essa situação [livrar o Santos do rebaixamento], estávamos cientes, encaramos e estamos felizes com o que está acontecendo, mas sabemos que precisamos de mais”, alertou o treinador, também em entrevista coletiva, após o jogo no litoral paulista.

O atacante Marinho, substituído na vitória sobre a Chapecoense por conta de uma lesão na coxa esquerda, está fora da partida. Ele deve ser substituído por Lucas Braga, que se recuperou de uma contusão no mesmo local. O zagueiro Kaiky, por sua vez, cumpriu suspensão diante dos catarinenses e retorna à equipe.

O Peixe deve atuar neste domingo com: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Lucas Braga e Diego Tardelli.