Duelo contra EUA será exemplo de futebol moderno, diz técnico holandês

O técnico da Holanda, Andries Jonker, prometeu um futebol imperdível quando sua equipe enfrentar as tetracampeãs mundiais dos Estados Unidos nesta quarta-feira (quinta-feira, no fuso horário da Nova Zelândia) em duelo pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Em uma revanche muito aguardada da grande final da edição de 2019, as duas seleções se enfrentarão em Wellington com muito em jogo.

Os Estados Unidos estão em busca de um terceiro título consecutivo sem precedentes, enquanto as holandesas vão querer reviver o espírito de sua vitória na Euro 2017.

“Este será um exemplo do futebol feminino moderno. Será uma batalha do primeiro ao último minuto com equipes que querem competir, que querem vencer, que se respeitam, que não têm medo”, disse Jonker aos repórteres. “Ambas querem vencer o grupo, por isso vai ser um jogo muito bom.”

A Holanda abriu sua campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o estreante Portugal no domingo (23), quando Lineth Beerensteyn sofreu uma lesão no tornozelo. Elas provavelmente terão que enfrentar os EUA sem a atacante.

O desfalque é ainda mais doloroso para uma equipe que já não conta com sua maior artilheira de todos os tempos, Vivianne Miedema, que não conseguiu se recuperar a tempo para o torneio após uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em dezembro.

Já os Estados Unidos tentam ajustar seu poder de finalização depois de perder uma série de oportunidades na vitória por 3 a 0 sobre o Vietnã.

“Todos nós sabemos que a América é um dos melhores times do mundo há muito, muito tempo. Acho que elas ainda têm muita qualidade em campo, mas acho que também estamos crescendo”, disse a meia holandesa Jackie Groenen.

