Duelos das quartas de final da Copa do Nordeste são definidos

As quartas de final da Copa do Nordeste estão definidas. Após as disputas dos oito jogos da última rodada da primeira fase, na noite desta terça-feira (22), foram definidos os classificados para a próxima etapa da competição: Sport, Fortaleza, Ferroviário, CRB, Ceará, ABC, Náutico e Sergipe.

Contando com o faro de gol de Facundo Labandeira, o Sport foi até o estádio Rei Pelé e venceu o CSA por 3 a 1 para garantir a primeira posição do Grupo A. O Leão da Ilha do Retiro contou com dois do atacante uruguaio e um de Gabriel Santos, enquanto Celsinho abriu o placar para a equipe alagoana. Nas quartas o time pernambucano mede forças com o CRB, que caiu por 3 a 0 diante do Bahia na Arena Fonte Nova.

Já o Fortaleza goleou o Santa Cruz por 4 a 0 no estádio do Arruda, em Recife. O primeiro gol da partida saiu logo aos 30 segundos de bola rolando, quando o argentino Lucero bateu cruzado após passe de Thiago Galhardo. Depois Lucas Crispim ampliou em linda cobrança de falta. Hércules marcou o terceiro e Moisés fechou o placar. O próximo desafio do Tricolor do Pici na competição é o Ferroviário, que perdeu de 3 a 2 para o Náutico nos Aflitos.

Já a liderança do Grupo B ficou com o Ceará, que, jogando no Presidente Vargas, derrotou o Atlético-BA por 3 a 1. O Vozão, que venceu graças a gols de Janderson, Vitor Gabriel e Álvaro, pega o Sergipe, que, no Batistão, empatou por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa.

A vice-liderança da chave ficou com o ABC, que, com gols de Léo Ceará, Afonso e Felipe Garcia, derrotou o Fluminense-PI por 3 a 0 no Frasqueirão. O Elefante enfrenta nas quartas o Náutico.

Semifinalistas da Copa Verde

Nesta terça-feira também foram definidos os dois primeiros classificados para as semifinais da Copa Verde. Jogando no estádio Baenão, em Belém, o Remo bateu o São Raimundo por 3 a 0 e avançou. A vitória foi garantida com gols de Jean Silva, Muriqui e Richard Franco. Na ida o Mundão bateu o Leão por 1 a 0.

Outra equipe a se classificar na competição foi o Cuiabá. Após superar o Vila Nova por 2 a 0 na ida, o Dourado garantiu a vaga após empatar por 1 a 1 nesta terça, na Arena Pantanal.